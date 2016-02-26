Лига Европы. «МЮ» забил пять мячей «Мидтьюлланду», «Тоттенхэм» выиграл у «Фиорентины»

Завершился ряд ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. "Тоттенхэм" крупно обыграл "Фиорентину", "Порту" снова уступил дортмундской "Боруссии", "Манчестер Юнайтед" одержал уверенную волевую победу над "Мидтьюлландом", "Мольде" выиграл у "Севильи", "Наполи" и "Вильярреал" сыграли вничью, а "Базель" на последней минуте основного времени вырвал путевку в 1/8 финала в матче с "Сент-Этьеном".

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

Тоттенхэм (Англия) - Фиорентина (Италия) - 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Мэйсон, 25; 2:0 - Ламела, 63; 3:0 - Родригес, 81 (в свои ворота).

Порту (Португалия) - Боруссия Д (Германия) - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - Касильяс, 23 (в свои ворота).

Манчестер Юнайтед (Англия) - Мидтьюлланд (Дания) - 5:1 (1:1)

Голы: 0:1 - Систо, 27; 1:1 - Бодуров, 32 (в свои ворота); 2:1 - Рэшфорд, 63; 3:1 - Рэшфорд, 75; 4:1 - Эррера, 87 (с пенальти); 5:1 - Депай, 90.

Мольде (Норвегия) - Севилья (Испания) - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - Хестад, 43.

Наполи (Италия) - Вильярреал (Испания) - 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 - Гамшик, 17; 1:1 - Томас Пина, 59.

Базель (Швейцария) - Сент-Этьен (Франция) - 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 - Зуффи, 15; 1:1 - Баял Салл, 89; 2:1 - Зуффи, 90.