Дюрица: «Мы знали, что ответная игра будет отличаться от матча в Стамбуле»

Защитник московского "Локомотива" Ян Дюрица рассказал о том, как в команде приняли вылет из Лиги Европы после ничьи с турецким "Фенербахче" (1:1) в ответном матче 1/16 финала.

"Конечно, мы расстроены. Жаль, что не вышли дальше. Спасибо всем болельщикам, которые пришли, поддержка была огромная. Мы знали, что игра будет другой по сравнению с матчем в Стамбуле. Все ребята молодцы, если бы Сэм забил...

Будет ли тяжело психологически настроиться на чемпионат России? У нас было две тяжелые игры, из которых тренер увидел как команда настроена и как готова. Нам предстоит тяжелая игра с "Тереком", Лига Европы уже позади, надо смотреть вперед. Надеемся, что все ребята будут готовы. Жаль, что потеряли Ндинга", - передает слова Дюрицы корреспондент "Бомбардира" Михаил Ботвинник.