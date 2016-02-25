Пименов: «Оба российских клуба пройдут в 1/8 Лиги Европы»

Экс-нападающий "Локомотива" Руслан Пименов прокомментировал предстоящие игры российских команд в 1/16 Лиги Европы.

"Первые матчи наших команд в Лиге Европы были проиграны с неудобным счетом. Им будет очень сложно сегодня изменить ситуацию. Возможно, "быки" и "железнодорожники" не успели хорошо подготовиться, а может, просто соперник оказался сильнее. "Локомотиву" следует играть впереди более агрессивно, чем в предыдущем матче с "Фенербахче". Уверен, у подопечных Игоря Черевченко это получится.



Обе наши команды выйдут в следующий этап Лиги Европы. Буду болеть за российские клубы и надеяться, что они смогут добиться нужного результата", - сказал Пименов.