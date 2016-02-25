Кобелев прокомментировал травмы Холмена и Соснина

Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев недоволен тем, что в товарищеском матче с "Викингом" (0:0) он потерял двоих футболистов.

"В первую очередь расстроили травмы Соснина и Холмена. Норвежцы играли грубо, часто фолили сзади, так что цельной игры не получилось, слишком часто она останавливалась свистками.

Нам не удалось создать столько голевых моментов, сколько в предыдущих матчах. Но и соперник на ударные позиции практически не выходил", – отметил Кобелев.