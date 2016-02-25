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    Кобелев прокомментировал травмы Холмена и Соснина

    Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев недоволен тем, что в товарищеском матче с "Викингом" (0:0) он потерял двоих футболистов.

    "В первую очередь расстроили травмы Соснина и Холмена. Норвежцы играли грубо, часто фолили сзади, так что цельной игры не получилось, слишком часто она останавливалась свистками.

    Нам не удалось создать столько голевых моментов, сколько в предыдущих матчах. Но и соперник на ударные позиции практически не выходил", – отметил Кобелев.

    Источник: ФК «Динамо»

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    25.02.2016 10:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 25 февраля 2016, 13:56

      Здоровья вам! Восстановитесь к Амкару! Хольмен очень хорош по первым матчам! Понравился! Удачи в Великом!

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