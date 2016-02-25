«Локомотив» - «Фенербахче». Онлайн-трансляция

Московский "Локомотив" сыграет против турецкого "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (первый матч 0:2). Москвичам необходимо отыгрывать два мяча, чтобы сохранить шансы на выход в следующую стадию турнира.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Локомотив" - "Фенербахче". Начало в 19:00, не пропустите!