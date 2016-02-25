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    Коку: «Нам есть за что биться в Мадриде»

    Главный тренер ПСВ Филип Коку не стал скрывать, что его полностью устраивает результат домашнего матча с мадридским "Атлетико" (0:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    "Доволен этим результатом. Как я говорил ранее, если нам удастся дома сохранить ворота в неприкосновенности, это будет хороший фундамент. Нам есть за что биться в Мадриде. Если мы забьем гол на выезде, у нас появится возможность пройти дальше. Мы должны приложить все усилия, чтобы этого добиться.

    В первом тайме у соперника было несколько моментов, но и у нас имелась одна прекрасная возможность для взятия ворот. Почти половину второго тайма мы играли в меньшинстве против топ-клуба. На этом отрезке вся наша команда хорошо потрудилась.

    По моему мнению, вторая желтая карточка Гастону Перейро была слишком суровым наказанием, но это урок для нас. Я очень доволен тем, как моя команда действовала после удаления", — сказал голландец.

    Источник: УЕФА

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    25.02.2016 07:45
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