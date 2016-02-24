Лига Европы. «Брага» сыграла вничью со «Сьоном» и вышла в 1/8 финала

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Брага" и "Сьон" сыграли вничью со счетом 2:2. Теофанис Гекас дважды выводил швейцарцев вперед, однако Жозуэ и Никола Стоилькович каждый раз восстанавливали равновесие.

Таким образом, за счет победы в первой игре со счетом 2:1 в следующий раунд вышла "Брага".

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Брага (Португалия) – Сьон (Швейцария) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Гекас, 16; 1:1 – Жозуэ (с пенальти), 27; 1:2 – Гекас, 29; 2:2 – Стоилькович, 48.

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