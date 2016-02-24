Лига Европы. «Брага» сыграла вничью со «Сьоном» и вышла в 1/8 финала

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Брага" и "Сьон" сыграли вничью со счетом 2:2. Теофанис Гекас дважды выводил швейцарцев вперед, однако Жозуэ и Никола Стоилькович каждый раз восстанавливали равновесие.
Таким образом, за счет победы в первой игре со счетом 2:1 в следующий раунд вышла "Брага".
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
Брага (Португалия) – Сьон (Швейцария) – 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Гекас, 16; 1:1 – Жозуэ (с пенальти), 27; 1:2 – Гекас, 29; 2:2 – Стоилькович, 48.
Источник: Бомбардир.ру