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    Промес: «Ненавижу проигрывать, даже если играю с детишками»

    Полузащитник "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, что всегда настроен только на победу.

    – Я ненавижу проигрывать. Даже на тренировках, даже если играем в карты. В любой игре. Даже если с детишками своими играю, все равно ненавижу проигрывать.

    – Может, это помогает вам в футболе?

    – Да, так и есть. Если ты любишь проигрывать, с тобой что-то не в порядке. Я вот ненавижу проигрывать, действительно ненавижу. Я обязан выигрывать в каждой игре, в которой участвую, иначе настроение у меня полностью насмарку.

    – Даже в теннисбол?

    – Да, но там я обычно выигрываю (улыбается).

    – Наверное, очень хотели выиграть у "Шерифа" (3:3)?

    – Конечно, очень, поэтому не было ощущения счастья, когда игра завершилась вничью. Но, думаю, мы сделаем правильные выводы, поймем, что было сделано недостаточно хорошо, чтобы добиться победы, и в следующем матче, уверен, уже выиграем, – сказал Промес.

    Источник: ФК «Спартак»

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    24.02.2016 21:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20

      Какеручи 25 февраля 2016, 07:49

      Побольше бы таких игроков..а то большинство проиграют и идут улыбаются(( Каждый матч должо'н быть как последний бой...

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      Рейтинг: +112

      vovchegg 24 февраля 2016, 22:16

      Трахтенберг как всегда вопросов поумнее не придумал.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 февраля 2016, 21:41

      Побеждай!

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