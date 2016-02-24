Глава МВД России попросил болельщиков не нарушать порядок на матче «Локомотив» — «Фенербахче»

Глава МВД России Владимир Колокольцев обратился к российским болельщикам перед матчем московского "Локомотива" с турецким "Фенербахче". В своем обращении силовик попросил болельщиков вести себя адекватно.

"Ответная игра в Москве даeт возможность продемонстрировать гостям лучшие традиции культурной поддержки российских спортивных команд, не уподобляя своe поведение недостойным выходкам провокаторов.

Противоправные действия болельщиков на трибунах или на улицах города неминуемо повлекут за собой негативные последствия как для самих нарушителей, так и для клуба „Локомотив“, отразятся на итоговом результате и имидже нашей страны", — выступил с заявлением Колокольцев.

Как сообщалось ранее, матч "Локомотив" — "Фенербахче" состоится 25 февраля, начало — в 19:00 мск.