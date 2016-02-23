Каспер Шмейхель и Симэн разгневаны вторым голом «МЮ» в матче против «Шрусбери»

Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель и бывший голкипер "Арсенала" и сборной Англии Дэвид Симэн высказали свое недовольство тем, что второй гол "Манчестер Юнайтед" в ворота "Шрусбери" в рамках Кубка Англии был засчитан.

По мнению многих, гол был забит из офсайда, а голкипер команды не мог четко видеть мяч.

"Здоровенный офсайд! Не верится, что рефери не просвистел. Вратарь не мог ничего видеть из-за игроков соперника!", - написал Шмейхель.

"Расстроен вторым голом "МЮ". Трое игроков мешали голкиперу и блокировали ему обзор", - согласился с ним Симэн.