«Ювентус» - «Бавария». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится встреча между туринским "Ювентусом" и "Баварией".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ювентус" - "Бавария". Начало в 22:45. Не пропустите!