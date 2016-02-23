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Коло Туре: «Постараюсь заставить «Ливерпуль» передумать»

23 февраля 2016, 09:08
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Защитник "Ливерпуля" Коло Туре признался, что он постарается сделать все возможное, чтобы заставить клуб пересмотреть свое отношение к продлению контракта.

Сообщается, что в конце нынешнего сезона Туре покинет клуб, поскольку ливерпульцы не намерены продлевать его контракт.

"Будущее меня не особо заботит. Главное – сейчас. Если я буду хорошо выступать, руководство может пересмотреть свою позицию.

Я докажу людям своей игрой, что я – игрок высокого уровня. Это все, что я могу, но я борец, и я буду бороться до конца", - сказал Туре.

Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Туре Коло
Комментарии (1)
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hodyrev
1456212899
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