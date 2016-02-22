Гвардиола: «Попробуем забить несколько голов»

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса".

"На этой стадии всегда тяжело играть. "Ювентус" плохо начал сезон, но сейчас дела у них идут хорошо, так что матч будет интересным. Мы попробуем сыграть как можно лучше и забить несколько голов, что будет непросто, потому что они в последнее время не пропускают.

У нас много травмированных, но что мы можем сделать? У нас едва хватает футболистов. Есть Бенатиа и Таски, но они мало тренировались с нами. Я ожидаю, что "Ювентус" будет высоко прессинговать, но если нам удастся справиться с этим давлением, то посмотрим, что получится.

У нас нет центральных защитников – вот как обстоят дела. Нам нужно играть аккуратно, чтобы избежать стандартных положений, потому что "Ювентус", возможно, является лучшей командой Европы в этом аспекте игры. У них играют Бонуччи, Барцальи, Хедира, Погба – действительно высокие игроки. А у нас в центре обороны – Киммих", – сказал Гвардиола.