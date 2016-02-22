Хиддинк недоволен решением Пеллегрини выставить резерв на кубковый матч

Главному тренеру "Челси" Гусу Хиддинку не понравилось отношение наставника "Манчестер Сити" Мануэля Пеллегрини к Кубку Англии. Напомним, что вчера состоялся матч 1/8 финала, в котором синие выиграли у "горожан" со счетом 5:1. В составе "Манчестер Сити" на эту игру вышло лишь два игрока основного состава.

"Я иностранец, но мы не должны забывать традиции английского футбола. Есть множество традиций, которые сохранены в этом турнире. Кубок Англии интересен, его нельзя обесценивать. Мы знали, что будем играть против соперника, который провел много замен. Но всегда непросто играть против голодной молодежи, желающей доказать свое качество. Моя команда сделала то, что должна была сделать", - выразил свою точку зрения Хиддинк.