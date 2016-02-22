Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бечирай: «В «Динамо» готов выполнять любую роль, в которой меня видит тренер»

    Новичок "Динамо" – форвард Фатош Бечирай – поделился впечатлениями от дебюта в футболке московского клуба. Черногорец принял участие в товарищеской игре против "Стремсгодсета" (1:1).

    – Очень обидно, конечно, пропускать на последней минуте, когда казалось, что победа уже в кармане. Сами виноваты, имели достаточно моментов, чтобы сделать счет 2:0 и снять все вопросы.

    – Одна из этих возможностей была у вас.

    – К сожалению, в глаза при подаче било солнце. Мяч было не очень хорошо видно, возможно, поэтому не сумел головой пробить в угол. Направил мяч в створ, но голкипер справился с ударом.

    – Как чувствовали себя на поле?

    – Начну с того, что я очень счастлив дебютировать за "Динамо". Что касается своих ощущений, то сказывались, естественно, события последней недели. Я летел в Москву, там медобследование, переговоры, подписание контракта, еще два перелета – в Белоруссию и в Испанию. Неделю не тренировался на поле, только в тренажерном зале. В "Динамо" провел одно занятие и сразу в бой. Небольшая усталость ощущалась, но я старался принести максимальную пользу команде. Уверен, что дальше будет лучше и лучше.

    – Быстро разобрались, в какой футбол играет твоя новая команда?

    – Да, я хорошо понимаю по-русски, все понял на установке – высокий прессинг, стараться быстрее работать с мячом. Да и во время первого тайма имел возможность понаблюдать за игрой со стороны.

    – На фланге полузащиты раньше играли когда-нибудь?

    – Только немного в сборной Черногории. А так всегда в атаке. Впрочем, готов выполнять любую роль, в которой меня видит тренер.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2016 02:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11