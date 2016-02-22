Аллегри: «Я в восхищении от того, как работает Гвардиола»

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в интервью Suddeutsche Zeitung выразил восхищение главным тренером "Баварии" Хосепом Гвардиолой, отметив, что у него с испанским специалистом имеется немало общего. Напомним, что "старой синьоре" предстоит сразиться с мюнхенской командой в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в Италии 23-го февраля.

"Я в восхищении от того, как работает Гвардиола, "Барселона" под его руководством играла очень мастерски. Полагаю, у нас с ним имеется немало общего. Как и большинство тренеров, ранее мы являлись центральными полузащитниками и обладали хорошей техникой.

Мы посвящаем какое-то время изучению соперника, однако, если и днем, и ночью думать о какой-то команде, это не принесет абсолютно никакой пользы, а только сведет с ума кого угодно", – сказал Аллегри.