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    Захович: «Хенти недостаточно хорош не только для «Локомотива», но и даже для «Марибора»

    Спортивный директор "Марибора", в прошлом нападающий сборной Словении, Златко Захович рассказал, что был удивлен трансферу форварда люблянской "Олимпии" Эзекиэля Хенти в московский "Локомотив".

    – Хенти обладает неплохой скоростью и техникой. Но я очень удивился, когда узнал, что его купил "Локомотив". Да еще за пять миллионов евро.

    – Почему?

    – "Локомотив" – большой клуб. Боюсь, что Хенти не настолько хорош для этой команды. Более того, я никогда не задумывался о том, чтобы приобрести его для "Марибора". Он и для нас недостаточно качественный игрок.

    – Хенти сказал, что не встречал футболистов быстрее него. Он и вправду настолько шустрый?

    – (Смеется) О, да! Хенти – Форрест Гамп!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2016 16:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 22 февраля 2016, 14:04

      Вот и я так думаю опять кто то бабки отмыл)))

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