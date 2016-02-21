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    Карпин: «Отношение и настрой ребят меня радует»

    Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин подвел итоги кипрского сбора, где команда провела четыре контрольных матча. Торпедовцы уступили солигорскому "Шахтеру" (0:5), одержали две волевые победы — над "Кубанью" (2:1) и кипрским "Ахнасом" (3:2), а также разгромили "Айя-Напу" (10:0).

    "Все контрольные матчи были запоминающимися. Но игра с "Кубанью" была очень боевая и равная по уровню соперников. Именно эта игра оставила больше всего впечатлений у команды и выявила слабые места, над которыми необходимо работать. Сложно не отметить матч против "Айя-Напы", в котором наша команда одержала победу 10:0.

    Говоря о том, в какой физической форме подходят игроки к сезону, я бы не стал никого выделять. Еще три недели впереди и еще все может поменяться. У меня нет замечаний к футболистам, вижу, что все выкладываются на 100%, отношение и настрой ребят меня радует.

    Травмированных сейчас в команде нет. Хотелось бы, чтобы так и дальше продолжалось, а количество травм в предсезонке было минимальным", – цитирует Карпина официальный сайт "Торпедо".

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2016 09:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 21 февраля 2016, 10:12

      Волерка - Чемпион !

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