Манчини: «Было важно не отпустить лидеров на большое расстояние»

Главный тренер "Интера" Роберто Манчини поделился впечатлениями после матча 26-го тура Серии против "Сампдории" (3:1).

"Если не принимать во внимание некоторые трудные моменты, я доволен. Было важно не отпустить три лидирующие команды на слишком большое расстояние.

Мы получили три очка, и это хорошо. Мы играли компактно, не позволяя создать у своих ворот много моментов, хотя и давали "Сампдории" играть в первом тайме. Нам пришлось так сыграть.

Я сказал нападающим, что в первом тайме они играли чересчур широко и растянуто. Форвардам следует играть ближе друг к другу, чтобы они могли комбинировать", – сказал Манчини.