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    Кадыров: «Тарасов – настоящий патриот! «Терек» готов купить его вместе со штрафом»

    Почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram прокомментировал поступок полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Напомним, Тарасов продемонстрировал майку с изображением Путина после матча Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2).

    "Дорогие друзья! Лично для меня полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов настоящий патриот России! Вы помните, он после матча с турецким клубом "Фенербахче" появился на поле в футболке с Президентом России Владимиром Путиным. Это его позиция, его отношение к своему президенту и своему Отечеству. Он не делал никаких высказываний, не пытался оскорбить команду соперника. Из этого раздули скандал чуть ли не мирового масштаба. Все разговоры о политике, нарушении этики носят более чем надуманный характер. Да, у нас период непростых и очень даже непростых отношений с Турцией. Но это не навсегда. Не хочу из футбола полезть в политику. Но скажу очень кратко свое мнение — Турции не жить без России! Пройдет немного времени, и наш южный сосед станет просить и умолять об урегулировании отношений.

    Теперь о Тарасове! УЕФА еще не принял решение, а родной клуб выписал штраф 300 тыс. евро. Ни в коем случае, даже намеком, не обсуждаю действия "Локомотива". Но я убежден, что Дмитрий совершил поступок, достойный настоящих мужчин! Поэтому футбольный клуб "Терек" решил, что такого патриота России нельзя оставлять наедине со своими проблемами. "Терек" готов купить игрока вместе с штрафом. Если это предложение неприемлемо для Дмитрия и "Локомотива", наша команда предлагает за счет своих средств погасить штраф! Дмитрий, не опускай голову! Ты заслужил право ходить с высоко поднятой головой.

    Дмитрий, и еще одно очень важное и почетное предложение. У нас есть футбольная команда "Лидер-63", в которую включаем самых уважаемых и почетных людей. А играем в футболках с фото Владимира Путина. Ежегодно команда проводит матч с звездами мирового футбола! Двери в "Лидер-63" для тебя открыты", – написал Кадыров.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    21.02.2016 01:17
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 22 февраля 2016, 16:58

      Отличное предложение и Кадыров слова на ветер не бросает. Тарасов столько не стоить но сделал себе имя на Путине. Однако глупейший поступок напрягающий и без этого напряженные отношения с турками. Если бы к тому ещё и гол забил, то турки...ого го, не знаю что бы натворили с ним и с командой. Однако Локо в Турции играла плохо...

      0
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      Рейтинг: +10

      БомБандир95 21 февраля 2016, 21:28

      а что было бы еслиб он гол забил??и представить че тоне хочется ))

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 февраля 2016, 14:24

      Столько шума из НИЧЕГО !!! Всё-равно блондинка Бузова на юг не поедет

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 февраля 2016, 12:46

      Прекрасно.
      Поскольку Чечня на 85% дотационный регион и получает деньги из российского бюджета, следовательно Кадыров предлагает оплатить выходку этого Тарасова-Бузова за счет нас налогоплательщиков, это вместо питания детей в школах и детских садах, вместо лекарств в больницах.
      Я против!!!

      4
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > kykyi 21 февраля 2016, 13:39

      Какой ты умный! Ты даже знаешь, что Чечня дотационный регион! Ты наверное из тех, кому больше нравится, когда в Чечне вместо футбола идёт война и гибнут русские молодые люди. Впрочем как и чеченские. Ваши хорошо приподнимаются на всяких войнах. Тут я тебя понять могу.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 21 февраля 2016, 13:52

      И я

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Виталий1 21 февраля 2016, 14:04

      Причем здесь война?
      Дотации из бюджета нужно тратить на те же больницы, детские сады, рабочие места в той же Чечне, а не на штрафы за всяких псевдопатриотов.
      И никакой войны не будет.

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 февраля 2016, 12:35

      И будет у нас клуб патриотов Терек

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 февраля 2016, 12:08

      Вы что серьёзно думаете что это он писал? Он же вместо школы резал русских солдат в 1-ю войну

      -3
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 21 февраля 2016, 12:07

      Настоящий патриот не перейдет в другой клуб не за какие деньги ,а которые нужны только деньги те с радостью перейдут

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 21 февраля 2016, 12:04

      Кадыров вообще потерял башку от своей любви к Путину, ну понятно он дал ему власть, но кто ж требует такой любви. Либо его обработали либо тупо продался. Хотя у Кадырова есть и свои +

      -2
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 21 февраля 2016, 11:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вы идиоты малолетние прежде чем ставить минус курите чтоль,мож ваш аллах на место встанет

      -7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > BlackMurder 21 февраля 2016, 12:09

      ?

      0
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      Рейтинг: +18

      Странник-07 > BlackMurder 21 февраля 2016, 16:37

      ты ублюдок мусорской,религию и Бога сюда не вмешивай. тварь пьянорожденная

      2
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      Рейтинг: +118

      Лыков 21 февраля 2016, 11:10

      Храни его Аллах

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