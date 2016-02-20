Венгер: «Переигровка – не очень хорошая новость»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча Кубка Англии против "Халла" (0:0). Согласно регламенту турнира, команды ждет переигровка.

"Переигровка – не очень хорошая новость, но "Халл" очень хорошо защищался. Мы были недостаточно резкими и точными при передачах в заключительной трети матча. Чем дольше они не пропускали, тем увереннее становилась их игра. У нас 20 ударов, 70% владения мячом и ни одного гола.

Вратарь "Халла" был великолепен и позволил им остаться в игре. Судьбу матча решил бы один гол в любые ворота", – сказал Венгер.