Пеллегрини может сменить Виллаш-Боаша в «Зените»

На мой взгляд это не тот кто нужен Зениту. У МС был второй после Реала бюджет, но он толком ничего не добился, просрал все еврокубки и даже просрал ЦСКА. И зачем он такой нужен? Я хотел бы видеть тренером Диего Симеоне, но это только мои мечты.
"Зенит" планирует пригласить на пост главного тренера клуба наставника "Манчестер Сити" Мануэля Пеллегрини. Чилийский специалист по окончании нынешнего сезона покинет английскую команду и может встать у руля сине-бело-голубых. Сообщается, что петербургский клуб уже провел соответствующие переговоры с 62-летним тренером.
Напомним, нынешний главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш покинет команду этим летом.