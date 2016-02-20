Пеллегрини может сменить Виллаш-Боаша в «Зените»

"Зенит" планирует пригласить на пост главного тренера клуба наставника "Манчестер Сити" Мануэля Пеллегрини. Чилийский специалист по окончании нынешнего сезона покинет английскую команду и может встать у руля сине-бело-голубых. Сообщается, что петербургский клуб уже провел соответствующие переговоры с 62-летним тренером.

Напомним, нынешний главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш покинет команду этим летом.