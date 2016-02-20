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    Пеллегрини может сменить Виллаш-Боаша в «Зените»

    "Зенит" планирует пригласить на пост главного тренера клуба наставника "Манчестер Сити" Мануэля Пеллегрини. Чилийский специалист по окончании нынешнего сезона покинет английскую команду и может встать у руля сине-бело-голубых. Сообщается, что петербургский клуб уже провел соответствующие переговоры с 62-летним тренером.

    Напомним, нынешний главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш покинет команду этим летом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2016 17:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +402

      Tri 21 февраля 2016, 00:15

      На мой взгляд это не тот кто нужен Зениту. У МС был второй после Реала бюджет, но он толком ничего не добился, просрал все еврокубки и даже просрал ЦСКА. И зачем он такой нужен? Я хотел бы видеть тренером Диего Симеоне, но это только мои мечты.

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Tri 21 февраля 2016, 11:30

      А я хотел бы видеть тренером Карло Анчелотти...а это уже мои мечты))

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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > Tri 21 февраля 2016, 22:59

      Лет через 10 Симеоне возглавит Зенит)

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 20 февраля 2016, 22:44

      вот это бомба! хотел его видеть в Челси, конечно...

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 февраля 2016, 22:38

      Помнится Капелло тоже осчастливил Россию прямиком из Англии, ага.

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      Рейтинг: +163

      moneyonstart 20 февраля 2016, 19:31

      Хорошая новость!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 февраля 2016, 19:18

      Он , что головой ударился?

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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер > kykyi 20 февраля 2016, 20:31

      Об мешок евриков.

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