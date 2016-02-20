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    Лепехин: «В дебютном матче Кокорин убедил, что способен усилить «Зенит»

    Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин прокомментировал дебют Александра Кокорина в матче с "Бенфикой".

    "Александр в своем дебютном матче убедил, что cпособен усилить "Зенит". Техника, скорость, маневренность — в этом Кокорин силен. Но, к сожалению, пока постоянного места на поле для него не вижу.

    На мой взгляд, полезен Кокорин может быть лишь на одной позиции — центрального нападающего. По крайней мере, в той схеме, по которой играет "Зенит". Слева и справа — позиции не для нового нападающего.

    С одной стороны, у Александра есть перед Артемом преимущество. Кокорин быстрее, креативнее, может за счет скорости создавать остроту самостоятельно. В позиционной игре Александр тоже, думаю, будет полезней. Но это пока теория. На деле же сейчас повода сажать на скамейку Дзюбу нет. Он забивает, а его связка с Халком решила исход уже многих матчей. Наверное, время Кокорина придет позже", — заявил Лепехиин в интервью "Спорт Уик-Энду".

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2016 11:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 20 февраля 2016, 14:49

      дауж...усилил кокорин...что даже по его вине чуть второй гол от бенфики не состоялся... это называется усилением?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 20 февраля 2016, 14:33

      Он наверно другой матч смотрел!

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 20 февраля 2016, 12:28

      Что? Усилить? В Лиссабоне он что был на поле, что его не было - равнозначно!

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