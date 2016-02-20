Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гинер: «Ужесточение лимита убьет российский футбол окончательно»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер не поддержал лимит на легионеров в российском чемпионате.

    "Не думаю, что Виталий Леонтьевич пойдет на ужесточение лимита. Тогда мы убьем футбол в стране окончательно. Закон есть закон, я с ним согласен и не собираюсь его оспаривать. Я человек, который живет в правовом поле Российской Федерации.

    Но зачем тогда полумеры – 6+5, 5+6, 7+4? Тогда уж мы должны запретить легионеров вообще и играть одиннадцатью российскими футболистами. В соответствии с логикой, что при лимите у нас будет хорошая сборная, при 11+0 вынуждены будем ставить молодых. Упадем в клубном рейтинге УЕФА – ничего страшного. Зато вырастим две сборные, и шикарных футболистов у нас станет немерено.

    Но на самом деле это будет деградация. Считаю, очень правильный шаг – лимит в заявке, что сразу уменьшило бы число легионеров до 160. А на поле должны выходить те, кто сильнее. И зарплаты должны быть адекватными, и агенты – не иметь возможности требовать надбавки за паспорт. Палка – она всегда о двух концах. Впрочем, эти вещи не подлежат обсуждению, потому что закон принят. Госдума так решила – значит, надо выполнять", — констатировал Гинер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2016 09:27
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 20 февраля 2016, 19:26

      1. У нас просто нет базы для тренировки молодых талантов которые могут конкурировать с легионерами и никакой лимит не исправит этого!нужно возродить ДЮШС.
      2.При лимите на легионеров у легионера как приезжего рабочего меньшие запросы по зарплате, и по этому пока есть лимит на легионеров клубу будет выгодней пригласить легионера чем с русским паспортом игрока т.к. легионеру просто платить меньше в 2-3 раза надо при том же качестве игры.
      П.С. лимит делается для того что бы завысить зп. русских игроков и иметь откаты на трансферах. кто двигает лимит в рфс тот имеет бабки с откатов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 20 февраля 2016, 14:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      гнидА!

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4828

      neveldomha 20 февраля 2016, 14:49

      Согласен полностью. Неужели 16 российских клубов не могут вырастить 15 игроков для сборной. Это отговорки для идиотов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 20 февраля 2016, 13:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он уже убит. Надо возрождать. Легов гнать в шею. И играть по системе 11+0. И натурализацию отменить.

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 20 февраля 2016, 12:01

      Если даже и ужесточат лимит,то продлится он до лета 2018 года! А потом его совсем отменят,а заодно вернутся на систему весна-осень!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 20 февраля 2016, 11:48

      а в думе где принимают эти законы, не один закон ещё не принили чтоб нам стало легче жить, а от футбола они ещё далтше чем от народа, вот и напрашивается вопрос, нахрен они вообще нужны, чть доя народа, что для футбола

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 20 февраля 2016, 11:46

      сооласен, сам давно уже этого мнения, пока доморощенные игроки не играют лучше и их не становиться больше, зато цена их растёт, какие бы они беспортовые небыли

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 февраля 2016, 11:44

      Даже в Китае, которому по карману скупить всех и вся, действует жёсткий лимит на легионеров потому, что национальные интересы превыше всего, ага.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 20 февраля 2016, 11:14

      Молодца!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      nice 20 февраля 2016, 11:08

      Гинер как всегда, рассказами о всеобщем благе прикрывает свои шкурные интересы. Этот украинский еврейчик( уже звучит как приговор) сколько помню все время пытается навредить российскому футболу. Один переход на систему осень-весна чего стоит, а ведь были другие тупые проекты, типа объединения лиг с Украиной, да и в период безвластия он таки продавил облегчение лимита, на пару с Ивановым. И что? ЦСКА последние три года опустился в рейтинге УЕФА до 39 места, а был на 18. Парадокс, правда?! Лимит в заявке, это 10 игроков можно заявить иностранных, так и будет весь ЦСКА иностранный. Кто сомневается, просто спросите себя, а сколько молодых россиян Гинер довел до сборной? А импортные пожалуйста, тот же Муса.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > nice 20 февраля 2016, 11:23

      Полностью согласен! Ужесточение лимита бьёт по околофутбольному бизнесу Гинера. Конифеевых, да Базелюков Западу не впаришь, ага.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11