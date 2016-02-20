Гинер: «Ужесточение лимита убьет российский футбол окончательно»

1. У нас просто нет базы для тренировки молодых талантов которые могут конкурировать с легионерами и никакой лимит не исправит этого!нужно возродить ДЮШС.
2.При лимите на легионеров у легионера как приезжего рабочего меньшие запросы по зарплате, и по этому пока есть лимит на легионеров клубу будет выгодней пригласить легионера чем с русским паспортом игрока т.к. легионеру просто платить меньше в 2-3 раза надо при том же качестве игры.
П.С. лимит делается для того что бы завысить зп. русских игроков и иметь откаты на трансферах. кто двигает лимит в рфс тот имеет бабки с откатов.
Президент ЦСКА Евгений Гинер не поддержал лимит на легионеров в российском чемпионате.
"Не думаю, что Виталий Леонтьевич пойдет на ужесточение лимита. Тогда мы убьем футбол в стране окончательно. Закон есть закон, я с ним согласен и не собираюсь его оспаривать. Я человек, который живет в правовом поле Российской Федерации.
Но зачем тогда полумеры – 6+5, 5+6, 7+4? Тогда уж мы должны запретить легионеров вообще и играть одиннадцатью российскими футболистами. В соответствии с логикой, что при лимите у нас будет хорошая сборная, при 11+0 вынуждены будем ставить молодых. Упадем в клубном рейтинге УЕФА – ничего страшного. Зато вырастим две сборные, и шикарных футболистов у нас станет немерено.
Но на самом деле это будет деградация. Считаю, очень правильный шаг – лимит в заявке, что сразу уменьшило бы число легионеров до 160. А на поле должны выходить те, кто сильнее. И зарплаты должны быть адекватными, и агенты – не иметь возможности требовать надбавки за паспорт. Палка – она всегда о двух концах. Впрочем, эти вещи не подлежат обсуждению, потому что закон принят. Госдума так решила – значит, надо выполнять", — констатировал Гинер.