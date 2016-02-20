Аллегри: «Манджукич присоединится к нам завтра»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча 26-го тура Серии А против "Болоньи" (0:0).

"Жаль, что мы уезжаем без трех очков. К сожалению, в футболе нельзя всегда побеждать. Игра была тяжелой, мы должны были взломать оборону "Болоньи" как можно быстрее. Мы начали хорошо, но не достигли цели", – сказал Аллегри.

Также наставник туринцев рассказал о состоянии некоторых игроков.

"Манджукич присоединится к нам завтра, Хедира тоже на подходе. Надеемся на Кьеллини и Алекса Сандро".