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  • Жена Тарасова: «Не вижу ничего плохого в поступке мужа, он выразил свою любовь к стране»

Жена Тарасова: «Не вижу ничего плохого в поступке мужа, он выразил свою любовь к стране»

19 февраля 2016, 12:50
57

Жена полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова известная телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, как она отнеслась к поступку своего супруга, который сразу после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" в Стамбуле (0:2) продемонстрировал майку с изображением президента РФ Владимира Путина. Позже полузащитник был оштрафован за это своим клубом на 300 тысяч евро, а УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении железнодорожников. Хавбеку грозит дисквалификация продолжительностью не менее 10 матчей.

"Мы с Димой всегда друг друга поддерживаем вне зависимости от ситуации. Я не вижу в его патриотическом поступке ничего плохого и оскорбительного. Я сегодня пришла в футболке с изображением мужа, культивируя любовь. Меня же никто не осудит, что я пропагандирую любовь. А он таким образом выразил свою любовь к стране", - приводит Super.ru слова Бузовой.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Фенербахче Тарасов Дмитрий
Комментарии (57)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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андрей андреев
1455876530
Не к стране он выразил, а к президенту. Запомни-Путин это не страна,он временный руководитель,поняла?
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vladimir-7
1455877949
И правильно сделал, что надел футболку с изображением Путина-Президента России.Пусть все не забывают кто есть кто. Я поддерживаю Диму и Ольгу.
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Serjoga
1455880103
Это не патриотизм, а идиотизм! Муж и жена-одна сатана! Оба политически не грамотные люди! В голове одни деньги и пофигизм! Причем "кладут" на всех!
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JUVIO
1455880346
что один дебил гниющий в паровозе , что вторая тупая безграмотная мразота
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mgordeev
1455884689
А она уже цвета флага страны, которую вместе с мужем так любит, выучила? Полгода назад не знала. А Тарасов прославился. На поле конечно был так себе, ну хоть вот так вот сумел проявить свою глупость.
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Aztec58
1455888580
Говорил и повторю: я уважаю поступок Тарасова, хотя и не разделяю его вкусов, ага.
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Biatlon1st
1455888808
Нашли кого спрашивать.. У них мозг то, один на двоих. И то не полноценный. Спорт всегда был вне политики, а вот из-за таких вот "патриотичных" поступков и случаются массовые драки, давки и тд.
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Андрей Алексеевич
1455889517
Оля, Путин - это еще не Россия. Более того, Россия и Путин - это совсем разные вещи. Путин уничтожает Россию. Вам, обеспеченным, это не понять. Вы не знаете нужды и тем более не хотите знать проблемы простого народа. Вы о России судите по себе, по своему благополучию. Не надо футболисту, далекому от знания всего состояния дел в стране, лезть в эту тему. Любовь к России надо ему выражать на футбольном поле, выигрывая у иностранных клубов.
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Psih86
1455890444
Читаю и не понимаю от куда такие сыкуны и трусы в нашей стране?....Тарас такой нигодяй сейчас уефа всех накажет,а в худшем случаи это же провокация, турки нападут и захватят Россию,что мы тогда будем делать????.....Следующий раз пусть оденет майку с изображением подбитого самолета с турецким флагом!!!
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Voland11
1455896655
Не путайте любовь к ху.лу с любовью к России, ольга бузова. что то не заметил на футболке российского флага или герба. мразь эту в жопу все целуют
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