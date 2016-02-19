Жена Тарасова: «Не вижу ничего плохого в поступке мужа, он выразил свою любовь к стране»

Жена полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова известная телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, как она отнеслась к поступку своего супруга, который сразу после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" в Стамбуле (0:2) продемонстрировал майку с изображением президента РФ Владимира Путина. Позже полузащитник был оштрафован за это своим клубом на 300 тысяч евро, а УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении железнодорожников. Хавбеку грозит дисквалификация продолжительностью не менее 10 матчей.

"Мы с Димой всегда друг друга поддерживаем вне зависимости от ситуации. Я не вижу в его патриотическом поступке ничего плохого и оскорбительного. Я сегодня пришла в футболке с изображением мужа, культивируя любовь. Меня же никто не осудит, что я пропагандирую любовь. А он таким образом выразил свою любовь к стране", - приводит Super.ru слова Бузовой.