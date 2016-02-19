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    Жоаозиньо: «Надо забыть о поражении от «Спарты»

    Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы со "Спартой" (1:0).

    "Во втором тайме мы очень хорошо играли. Возможно, немного не хватило сил, но мы будем стараться выиграть дома и пройти в следующий раунд турнира. Очень трудно объяснить, что именно не получилось. Будем работать.

    Считаю, что "Спарта" очень прилично выглядела дома. Сегодня у нас не получился матч. Нужно забыть о поражении и готовиться к ответному поединку", - сказал Жоаозиньо.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    19.02.2016 10:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 февраля 2016, 12:44

      Забыть и ещё раз проиграть.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > 19 февраля 2016, 17:53

      Поэтому ты и pas kuda.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 19 февраля 2016, 12:27

      Будет просто неприлично дома сыграть плохо!

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 19 февраля 2016, 10:15

      Если для нынешнего Краснодара это называется очень хорошо, то какого черта вы вообще делаете в еврокубках?

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