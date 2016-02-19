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    Отставание России от Франции и Португалии в таблице коэффициентов УЕФА увеличилось

    После завершения трех еврокубковых дней стало известно, что Франция и Португалия увеличили отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

    Российские клубы "Краснодар", "Зенит" и "Локомотив" потерпели поражения и Россия не набрала ни одного балла в общий зачет, и сохранила коэффициент 50,882. У французов победы одержали "ПСЖ" и "Сент-Этьен", что вкупе с поражением "Марселя" дало им 51,916 баллов. Из португальских клубов победили "Бенфика" и "Брага", а "Спортинг" и "Порту" потерпели поражения. Теперь рейтинг Португалии составляет 51,748.

    Таким образом, Франция сохранила шестую позицию, Португалия - седьмую, а Россия осталась на восьмом месте. Напомним, что шестое место дает возможность выставить по три команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2016 01:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 февраля 2016, 10:39

      Да "бодрое" начало, ничего не скажешь, вот так по "зиме" посмотришь, как играют то могли бы и не проходить.

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      Рейтинг: +788

      JI e x a 19 февраля 2016, 10:26

      Да боже упаси, чтобы у нас еще одна команда была в ЛЧ. Зачем нам нужен этот позор? Кто будет третим в ЛЧ, Ростов? Рубин? Или, не дай Бог, Локомотив?? У нас на данный момент есть три команды, достойные Еврокубков: Зенит, ЦСКА, Краснодар, поэтому нам и 5 мест много в еврокубках, а вы за шесть говорите. Так что, Локо пусть уже благополучно вылетает и отдыхает, а вот на Зенит и Краснодар хотелось бы еще посмотреть.

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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 19 февраля 2016, 07:07

      вообще то 6-ое место дает право 3-ём командам играть в ЛЧ, а мы седьмые, а не восьмые!

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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > molotovcoctail 19 февраля 2016, 10:36

      Ты Алеша??? Я ГОВОРЮ ЧТО ФРАНЦИЯ ПЯТАЯ В РЕЙТИНГЕ, ПОРТУГАЛИЯ ШЕСТАЯ, А МЫ СЕДЬМЫЕ!!! А ЗДЕСЬ ПИШУТ ЧТО РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ВОСЬМУЮ СТРОЧКУ!

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 февраля 2016, 02:00

      толи еще будет....

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 февраля 2016, 01:21

      Видимо не судьба догнать...

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