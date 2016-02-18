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    Марлос: «Нам нужно воспользоваться поддержкой болельщиков»

    Полузащитник "Шахтера" Марлос поделился ожиданиями от матча с "Шальке" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

    "У нас были хорошие предсезонные сборы, на которых мы играли с квалифицированными соперниками. Это дает нам уверенность в своих силах, чтобы с честью принять вызов такого турнира, как Лига Европы. "Шахтер" — квалифицированная команда и мы намерены доказать свой статус.

    Первый матч с "Шальке" мы проведем на своем поле. Нам нужно воспользоваться поддержкой болельщиков и обеспечить комфортный результат. Если это удастся, то "Шальке" будет непросто в ответной встрече", — заявил Марлос.

    Напомним, что матч состоится сегодня, 18 февраля, и начнется в 23:05.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2016 15:53
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