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    Карпин: «Я ничего не имею против переименования команд»

    Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин поддержал инициативу переименовать клуб.

    "Я ничего не имею против переименования команды. Если есть такое желание, тем более у болельщиков, то я только "за", – сказа Карпин.

    Напомним, что на официальном сайте армавирского клуба было проведено голосование на этот счет. 63 процента респондентов поддержали вариант "Армавир", а 26 процентов – АФК "Торпедо". Еще 11 процентов предпочли другие варианты.

    Источник: ТАСС

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    18.02.2016 12:56
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 февраля 2016, 14:44

      А не было ли среди других вариантов названия Арарат?

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