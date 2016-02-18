Карпин: «Я ничего не имею против переименования команд»

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин поддержал инициативу переименовать клуб.

"Я ничего не имею против переименования команды. Если есть такое желание, тем более у болельщиков, то я только "за", – сказа Карпин.

Напомним, что на официальном сайте армавирского клуба было проведено голосование на этот счет. 63 процента респондентов поддержали вариант "Армавир", а 26 процентов – АФК "Торпедо". Еще 11 процентов предпочли другие варианты.