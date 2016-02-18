«Спарта» - «Краснодар». Онлайн-трансляция

Очередной российский клуб открывает весеннюю часть своего сезона. На этот раз "Краснодару" предстоит выезд в Прагу на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты". Пока наши клубы не очень удачно стартуют в еврокубковой весне, но у "Краснодара" есть все шансы изменить эту неприятную тенденцию текущей недели.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Спарта" - "Краснодар". Начало в 23:05, не пропустите!