Де Росси травмировал икроножную мышцу в матче с «Реалом»

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси получил очередную травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (0:2). На этот раз он травмировал икроножную мышцу. Уже в среду игрок пройдет углубленное медицинское обследование, по результатам которого станет известна степень серьезности травмы. Таким образом, Де Росси может пропустить матч 25-го тура итальянской серии А против "Палермо".

Стоит отметить, что Де Росси появился в матче с "Реалом" на поле во втором тайме, на 76-й минуте.