УЕФА открыл «дело Тарасова»

УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство по поводу действий хавбека "Локомотива" Дмитрия Тарасова.

Напомним, что футболист продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина, после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2).

Действия Тарасова нарушают регламент УЕФА, который запрещает публичное демонстрирование маек с политическими слоганами.

За это полузащитник может быть наказан дисквалификацией на срок до 10 матчей. Вердикт будет вынесен 17 марта.