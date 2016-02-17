Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» может приобрести еще одного игрока

17 февраля 2016, 16:09
3

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что клуб может подписать нового футболиста в ближайшее время.

"Как обстоят с этим дела с покупкой нового игрока? Не хотелось бы говорить пока на эту тему. Ждем, все находится в процессе. Когда ожидать? Трансферное окно скоро закрывается, ведем переговоры. Потеря Давыдова? Мы выстраиваем команду, она должна быть сплочена вокруг одной идеи и отдаваться максимально на тренировках и в матчах. Будем формировать исходя из этих принципов", - сказал Измайлов.

Ранее руководство и тренерский штаб "Спартака" заявляли, что клуб намерен приобрести нападающего этой зимой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Спартак Давыдов Денис
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1455716642
Нападающего?нет?
Ответить
zeni
1455721804
ДЕ ЗЕУВ ? Возвращается БУГА_ГА это поросячие ВСЕ!!
Ответить
Aztec58
1455722215
Вице-президент Спартака Наиль Измайлов - курирует все, что касается доходных составляющих клуба: инвестиции в объекты и их возврат, торговые операции, магазины, работа со спонсорами, маркетинг, билетная программа, реализация прав, принадлежащих клубу, реклама и т.д. В принципе, через этого Измайлова все околофутбольные доходы Федуна могут утечь в чужие карманы, ага. Интересно, какая ОПГ внедрила этого Измайлова к Федуну?
Ответить
Главные новости
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
3
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
3
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
7
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
4
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
5
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
11:32
10
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
16
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
6
Все новости
Все новости
Бабаев объяснил, зачем ЦСКА купил вратаря Бориско
14:41
«Не похож на футболиста»: Сулейманов унизил самого дорогого форварда России
14:15
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
13:59
Глава ЦСКА ответил, верит ли он в светлое будущее клуба
13:16
Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА
12:59
2
Бабаев прокомментировал будущее 40-летнего Акинфеева в ЦСКА
12:52
Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ
12:38
2
Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины
11:59
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
5
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
11:32
10
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
16
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову
10:50
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
10:36
1
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
6
Подробности прощания с Месси-старшим
10:16
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
09:54
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
2
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
9
Тренер ЦСКА объяснил замену Гонду в матче с «Ростовом»
09:27
4
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
09:20
1
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
11
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+