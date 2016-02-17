«Спартак» может приобрести еще одного игрока

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что клуб может подписать нового футболиста в ближайшее время.

"Как обстоят с этим дела с покупкой нового игрока? Не хотелось бы говорить пока на эту тему. Ждем, все находится в процессе. Когда ожидать? Трансферное окно скоро закрывается, ведем переговоры. Потеря Давыдова? Мы выстраиваем команду, она должна быть сплочена вокруг одной идеи и отдаваться максимально на тренировках и в матчах. Будем формировать исходя из этих принципов", - сказал Измайлов.

Ранее руководство и тренерский штаб "Спартака" заявляли, что клуб намерен приобрести нападающего этой зимой.