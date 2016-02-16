Роналду: «Объятия и поцелуи с одноклубниками для меня не имеют значения»

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду считает, что отношения с одноклубниками вне поля не имеют большого значения.

"Если вы говорите, что дружба между Месси, Неймаром и Суаресом важна, а между мной, Бэйлом и Бензема таких отношений нет, то это только из-за того, что вы написали или прочитали. Объятия, поцелуи… Для меня все это не имеет значения. Я хочу побеждать с Бэйлом и Бензема на поле, а не приглашать их в гости на обед.

Когда мы выиграли Лигу чемпионов с "Манчестер Юнайтед", я не разговаривал с некоторыми игроками, но на поле все было по-другому", – сказал Роналду.