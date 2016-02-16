Неймар готов продлить контракт с «Барселоной»

Нападающий сборной Бразилии Неймар по окончании текущего сезона готов продлить свой действующий контракт с "Барселоной". Известно, что стороны достигли предварительного соглашения на этот счет.

Напомним, что ранее говорилось об уходе Неймара из каталонского клуба. Среди основных претендентов на бразильца назывались "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал".

Стоит отметить, что в текущем сезоне Неймар сыграл в чемпионате Испании 20 матчей, в которых забил 17 голов и сделал девять голевых передач. В Лиге чемпионов на его счету два гола и три результативных паса в пяти матчах.