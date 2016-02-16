Бонуччи может сыграть с «Баварией»

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи получил повреждение в матче 25-го тура итальянской серии А против "Наполи" (1:0). Однако, обследования, которые были проведены после игры, показали, что он избежал серьезной травмы.

Таким образом, медицинский персонал команды смог заверить, что 28-летний защитник имеет все шансы на то, чтобы принять участие в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Напомним, что матч "Ювентус" - "Бавария" состоится во вторник, 23 февраля.