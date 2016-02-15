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    Дафф верит в успех сборной России на ЧЕ-2016

    Бывший игрок лондонского "Челси" Дэмьен Дафф не сомневается, что сборная России покажет хороший результат на чемпионате Европы — 2016.

    "Считаю, российская команда имеет хорошие шансы на успех на чемпионате Европы во Франции. У нее в составе физически сильные футболисты, которые могут показать высокий уровень игры. Можно сказать, что сборная России входит в топ лучших сборных мира. Посмотрим, как все сложится.

    Англия является явным фаворитом группы В. Уэльс — очень интересная команда. В ней, на мой взгляд, играет лучший игрок мира — Гарет Бэйл. Между британскими командами будет интереснейшее дерби. Каждое очко будет на счету. России будет непросто, но все возможно", — сказал Дафф.

    Источник: ТАСС

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    15.02.2016 11:41
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