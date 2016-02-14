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    На просмотр в «Крылья Советов» прибудет хавбек сборной Буркина-Фасо

    "Крылья Советов" пригласили на просмот хавбека сборной Буркина-Фасо Алена Траоре. Завтра игрок должен прибыть в Испанию, где самарцы проводят заключительный сбор.

    В своей карьере 27-летний полузащитник защищал цвета "Осера", "Бреста", "Лорьяна" и "Монако". В составе национальной сборной Траоре регулярно играет с 2006-го года, завоевав с ней второе место на Кубке африканских наций 2013-го года.

    Помимо этого, на просмотр в "Крыльях Советов" приедут форвард из Бельгии Джанни Бруно и защитник Виталий Каленкович.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    14.02.2016 22:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 23:12

      Траоре в России не задерживаются, ага.

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