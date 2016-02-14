Аленичев: «До лета Промес точно останется в «Спартаке», а потом, возможно, продлит контракт»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о переходе защитника красно-белых Сердара Таски в "Баварию", а также о возможном уходе полузащитника Квинси Промеса.

– Один из тех футболистов, уход которых не планировался – Таски, перешедший в "Баварию". Не появилось у вас мысли, что, не дай бог, может команду покинуть и Промес?

– Учитывая то, что сейчас творится на рынке, особенно китайском, не исключено, что и Квинси предложили бы сумасшедшие условия, и он мог покинуть нас. Но я был уверен в том, что Промес останется, и не ошибся. Голландцу комфортно в команде, его приняли замечательно, он адаптировался. Думаю, до лета он точно будет с нами, а потом, возможно, и продлит контракт.

– Таски нельзя было удержать?

– Сердар сам изъявил желание уйти, в "Баварию" не каждый день приглашают. На мой взгляд, в мире сейчас 4-5 клубов, от предложений которых невозможно отказаться: "Реал", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити" и ПСЖ. Футбольная жизнь коротка и завтра такого предложения может не быть. Сердар подошел, попросил отпустить и я не вправе был удерживать.