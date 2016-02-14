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    Сафонов: «По Давыдову варианты прорабатываются и в Европе»

    Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Спартака" Дениса Давыдова, рассказал о возможной смене команды своего клиента.

    – Как прокомментируете грядущую аренду Дениса?

    – Как ситуацию, которую назвал бы так – "ничего особенного не происходит". На поле выходят 11 человек, и если Денис не попадает в состав, надо искать варианты, как получить игровую практику. Пусть зарплата будет в 5-6 раз меньше, зато футболист 95-го года рождения не сидит на лавке, а играет – это для него сейчас главное.

    – Какие варианты есть?

    – Варианты прорабатываются, в том числе в Европе.

    – Но готов ли сам игрок потерять в деньгах, причем очень существенно?

    – Неужели лучше сидеть в золотой клетке? Лучше сделать шаг назад, но потом, если все получается хорошо и футболист выходит на поле, делаем уже два шага вперед. Поиграет в другой команде, а вернется уже в другом статусе.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.02.2016 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 17:21

      Ой, блин, в какой Европе, среди португальских или швейцарских аутсайдеров?

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