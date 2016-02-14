Сафонов: «По Давыдову варианты прорабатываются и в Европе»

Ой, блин, в какой Европе, среди португальских или швейцарских аутсайдеров?
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Спартака" Дениса Давыдова, рассказал о возможной смене команды своего клиента.
– Как прокомментируете грядущую аренду Дениса?
– Как ситуацию, которую назвал бы так – "ничего особенного не происходит". На поле выходят 11 человек, и если Денис не попадает в состав, надо искать варианты, как получить игровую практику. Пусть зарплата будет в 5-6 раз меньше, зато футболист 95-го года рождения не сидит на лавке, а играет – это для него сейчас главное.
– Какие варианты есть?
– Варианты прорабатываются, в том числе в Европе.
– Но готов ли сам игрок потерять в деньгах, причем очень существенно?
– Неужели лучше сидеть в золотой клетке? Лучше сделать шаг назад, но потом, если все получается хорошо и футболист выходит на поле, делаем уже два шага вперед. Поиграет в другой команде, а вернется уже в другом статусе.