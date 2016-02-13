«МЮ» установил антирекорд по набранным очкам после 26-ти туров чемпионата

Проиграв в поединке 26-го тура АПЛ "Сандерленду", "Манчестер Юнайтед" установил антирекорд клуба по количеству набранных очков по итогам 26-ти туров чемпионата Англии. На данный момент в активе манкунианцев 41 очко.

Отметим, 15 последних игр с командами из нижней части турнирной таблицы обернулись для "красных дьяволов" потерей 25-ти очков из 45-ти возможных. Сейчас "Манчестер Юнайтед" располагается на пятом месте, отставая от лидера "Лестера", которому завтра предстоит провести свой поединок 26-го тура против "Арсенала", на 12 пунктов.