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    Кержаков: «Удивляет ли меня то, что питерских воспитанников в «Зените» стало меньше? Нет»

    Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, выступающий на правах аренды за "Цюрих", прокомментировал переход в стан бело-голубых форварда Александра Кокорина и полузащитника Юрия Жиркова.

    "По-моему, неожиданностью это ни для кого не стало. Про Сашу Кокорина говорили про "Арсенал", а перешел он в "Зенит". А насчет Юры же разговоры ходили еще летом.

    Ничего нового не происходит. Если бы их резко не стало… А так все постепенно к этому шло. Удивляет ли меня это? Нет. Почему питерских воспитанников не стало? Это уже не ко мне вопрос.

    Очень рад, что Роман будет играть, он хотел играть в ЦСКА, он воспитанник "армейский". Здорово, когда футболист возвращается в клуб, школу которого он прошел. Плюс Рома будет на виду у тренера сборной, и переживать за его форму и игровую практику, наверное, не стоит", - сказал Кержаков.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.02.2016 18:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 21:17

      Не о чём, ага.

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