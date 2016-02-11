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    Колосков: «Принц Али и шейх Салман футбола не знают»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал кандидатов на пост президента ФИФА.

    "Принц Али и шейх Салман футбола по большому счету не знают. Они им не занимались и являются личностями больше политическими, нежели спортивными. Джанни Инфантино, в отличие от них, футбол знает и много лет был генеральным секретарем УЕФА. Он занимался развитием европейского футбола. Инфантино хорошо себя проявил как организатор и человек, сильно повлиявший на финансовое благополучие УЕФА.

    У делегатов будет непростой выбор. Все сходятся на мысли, что основная борьба будет между шейхом Салманом и Инфантино. Салман – президент конфедерации, причем очень серьезной. Он член исполкома ФИФА, а этот статус говорит о многом. У них нет преимуществ друг перед другом, но у каждого присутствуют свои достоинства. Салман – президент целой конфедерации, член исполкома, да и не надо забывать, что он шейх, вокруг него много друзей и помощников. Поэтому кандидаты абсолютно равны между собой, а что решат делегаты – это сегодня никому неведомо", – сказал Колосоков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.02.2016 14:07
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1455193260
    Главное, что решит дядя Сэм, ага.
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    ologreds
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