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    Колосков: «Про Инфантино могу сказать лишь добрые слова»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддерживает кандидатуру Джанни Инфантино на должность президента ФИФА. Напомним, что внеочередные выборы главы организации запланированы на 26 февраля.

    "Про Джанни Инфантино могу сказать добрые слова. Готов подтвердить, что многие инициативы, которые реализовал Платини, шли именно от Джанни. Это грамотный, очень системный менеджер, который великолепно знает механизмы управления. Не возражал бы, если бы в ФИФА пришел именно он.

    В том числе и потому, что он, по моим ощущениям, более автономен и независим, чем остальные кандидаты. Он больше играет в футбол, чем в политику, можно так сказать. Джанни склонен заниматься насущными проблемами. Такой нам и нужен", — говорит Колосков.

    Источник: Спортфакт

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    11.02.2016 09:20
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