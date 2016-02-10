Юношеская ЛУ. ЦСКА по пенальти уступил «Пршибраму» и покинул турнир

В стыковом матче за попадание в стадию 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА ЦСКА проиграл чешскому "Пршибраму". Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти победу одержали чешские футболисты – 5:4.

Таким образом, армейцы завершили свое участие в этом турнире.

Юношеская лига УЕФА. Стыковые матчи

Пршибрам (Чехия) – ЦСКА (Россия) – 2:2 (1:0; 5:4 в серии пенальти)

Голы: 1:0 – Халуш, 13; 1:1 – Кучаев, 46; 1:2 – Гордюшенко, 56; 2:2 – Янушка (с пенальти), 71.

Удаление: Алибеков, 69.