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  • Юношеская ЛУ. ЦСКА по пенальти уступил «Пршибраму» и покинул турнир

Юношеская ЛУ. ЦСКА по пенальти уступил «Пршибраму» и покинул турнир

10 февраля 2016, 22:00
3

В стыковом матче за попадание в стадию 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА ЦСКА проиграл чешскому "Пршибраму". Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти победу одержали чешские футболисты – 5:4.

Таким образом, армейцы завершили свое участие в этом турнире.

Юношеская лига УЕФА. Стыковые матчи

Пршибрам (Чехия) – ЦСКА (Россия) – 2:2 (1:0; 5:4 в серии пенальти)

Голы: 1:0 – Халуш, 13; 1:1 – Кучаев, 46; 1:2 – Гордюшенко, 56; 2:2 – Янушка (с пенальти), 71.

Удаление: Алибеков, 69.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (3)
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bw17
1455131208
Вот лохи... И так во всем.. (( да ещё кому? Я такое название первый раз услышал, и то, хрен выговоришь..
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Aztec58
1455134224
"и покинул турнир" - вылетел, блин, на тот самый овощ, ага!
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Кукуха
1455134643
Было удаление. Ребята молодцы в любом случае.
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