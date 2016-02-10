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    Симеоне летом может сменить Манчини в «Интере»

    Наставник "Атлетико" Диего Симеоне может стать сменщиком Роберто Манчини на посту главного тренера "Интера". Итальянский специалист может быть уволен по завершении сезона в случае непопадания "нерадзурри" в Лигу чемпионов. Напомним, что контракт Манчини с миланским клубом рассчитан до 2017-го года. В число других претендентов на должность рулевого "Интера" входят Роберто Мартинес ("Эвертон"), Эусебио Ди Франческо ("Сассуоло"), Франк де Бур ("Аякс") и Винченцо Монтелла ("Сампдория").

    На данный момент "Интер" после 24-х туров занимает четвертую строчку в таблице Серии А, отставая от третьего места, дающего право выступать в Лиге чемпионов, на одно очко.

    Источник: Tuttosport

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    10.02.2016 15:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Igreks 10 февраля 2016, 18:43

      Роберто Кончини так се тренеришка. Хотя он сам очень высокого мнения о себе....ЛОЛ

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 10 февраля 2016, 15:34

      это будет шаг назад для симеона

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