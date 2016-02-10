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    Оланаре прилетел в Испанию для медобследования

    По информации Allnigeriasoccer, форвард "Гуанчжоу Фули" Арон Оланаре прилетел в Испанию, где ему предстоит пройти медицинское обследование перед переходом в ЦСКА. В случае успешного заключения врачей в течении нескольких дней будет подписано соглашение.

    Переговоры между клубами длились несколько месяцев и в итоге подошли к успешному завершению. Все детали были улажены и необходимые документы будут сегодня отправлены в Москву китайской стороной.

    Пока речь идет об аренде до лета, однако после ее завершения армейский клуб будет иметь право выкупа трансфера футболиста за фиксированную сумму.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2016 12:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 10 февраля 2016, 13:49

      Интересно чем же тогда Витиньо хуже?)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5

      Edgar D > hodyrev 10 февраля 2016, 14:49

      Витиньо как и все бразильцы, играет когда есть настроение, а африканцы 1-2 сезона пока не "обрусеют", а потом можно на скамейке сидеть и бабло получать.

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 10 февраля 2016, 12:50

      Норма,ждем в составе!!!

      3
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