Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» победила «Штутгарт»

В матче 1/4 финала Кубка Германии дортмундская "Боруссия" победила "Штутгарт" и вышла в полуфинал. Уже на 5-й минуте хавбек дортмундцев Марко Ройс открыл счет, но в середине тайма хавбек "швабов" Лукас Рупп восстановил равновесие. Через 10 минут "Боруссию" вывел вперед форвард Пьер-Эмерик Обамеянг. В концовке встречи итоговый счет установил хавбек гостей Генрих Мхитарян.

Кубок Германии. 1/4 финала

Штутгарт - Боруссия - 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 - Ройс, 5; 1:1 - Рупп, 21; 1:2 - Обамеянг, 31; 1:3 - Мхитарян, 90