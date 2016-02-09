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    Узочакву: «В «Амкаре» несерьезно подходили к футболу»

    Как сообщает портал Fyens, хавбек "Оденсе" Изунна Узочакву, защищавший в первой части сезона цвета "Амкара", признался, что испытывает приятные эмоции от возвращения в Данию.

    "Испытываю радость от возвращения в серьезный клуб. В "Оденсе" сосредоточены на футболе, а не на чем-либо еще. Я постоянно выходил на поле "Амкаре", с этим никаких проблем. Однако подход был не слишком серьезным", – сказал Узочакву.

    Напомним, нигерийский футболист пополнил ряды "Амкара" летом 2015-го года, перебравшись из "Мидтьюлланда".

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2016 16:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -16

      scikuni 9 февраля 2016, 19:44

      за бугор свалил и начал плакать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 9 февраля 2016, 17:57

      Фраза про серьезный клуб меня улыбнула)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 9 февраля 2016, 17:16

      Узочакву: «В «Амкаре» несерьезно подходили к футболу и моей фамилии»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 февраля 2016, 16:27

      Да-а, ну куда там Перми до афроЕвропы, ага?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 9 февраля 2016, 16:26

      га-дон

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Barsuk52 9 февраля 2016, 16:28

      Оценил труды Муслимыча, ахахах!

      -1
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